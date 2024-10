Cena ropy na rynkach światowych spadła po tym jak USA i Emiraty Arabskie dogadały się co do wydobycia. Miło to na celu obniżenie cen by osłabić Rosję atakująca krainę na u . My też odczuliśmy ulgę tankując na stacjach. Izrael zniweczył te plany atakując sąsiednie suwerenne kraje i cena ropy znów poszybowała . Swoimi działaniami Izrael okrada nas z pieniędzy i wspiera Putina