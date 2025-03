Uzbrojona w torebkę za 19 tys. zł Monika Olejnik kroczy do salonu piękności

zgłoś do moderacji

Zaraz będzie jak zawsze: hejt pod każdym postem o Olejnik bo jest wspomniana cena w tytule. I się ulewa większości. Ale nagle noszenie podróbek jest spoko bo jakaś typiara udaje nosząc logo ysl ze ją na to stać i kradnie czyjaś własność intelektualną. Kobiety, podróbki to dno dna, kupcie coś bez logo tanie a nie udawajcie kogoś kim nie jesteście… żałosne to.