Madonna prezentuje odmienioną twarz

Myślę że jej wygląd na zamieszczanych zdjęciach to efekt tych wszystkich filtrów. Przekonałam się kiedy w zeszłym m- cu wybrałam się do Pani Doktor na zabieg medycyny estetycznej... Kiedy w sieci fb i ig zobaczyłam Ją na zdjęciach nie mogłam się napatrzeć - taka piękna, zjawiskowa kobieta. Doznałam ogromnego szoku i zdziwienia kiedy wszedłam do kliniki i ujrzałam tą lekarkę. Dwie różne kobiety 🙉 🙈. W pierwszej chwili pomyślałam że to nie ona. Po co tak okłamywać wszystkich dookoła i przede wszystkim siebie??!! Przecież to wstyd