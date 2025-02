Madonna znów szokuje. Wije się na grobie i w przebraniu ZAKONNICY całuje się z kobietą

Madonna jest niekwestionowaną ikoną popkultury. Kiedyś uchodziła za maszynę produkującą hity, dziś już nie odnosi tak spektakularnych sukcesów. Mimo to jedno pozostaje niezmienne - jej miłość do wywoływania kontrowersji. Robiła to przez całą karierę, chociażby wykorzystując w swojej działalności symbole religijne. Wygląda na to, że mimo upływu lat nie zamierza się zatrzymywać.