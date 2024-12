Jaka prywatnie jest Madonna? "Spojrzała na mnie z taką miną, że nigdy nie zapomnę - pogarda i zimna furia"

Jakiś czas później zajrzałem do pokoju socjalnego w Pyramid, a ona tam była i rozmawiała z wianuszkiem otaczających ją ludzi. Spojrzała na mnie z taką miną, że nigdy jej nie zapomnę - była w niej pogarda i zimna furia spowodowana tym, że w ogóle miałem czelność wejść do tego samego pokoju, co ona. Naturalnie był to pokój, w którym mieliśmy spędzać przerwy i tak się składało, że ja właśnie miałem przerwę, więc nie chodziło o to, że zrobiłem coś złego, ale jej wzrok mówił: "Co ty tu w ogóle robisz? Czemu tu jesteś? Jak śmiesz odbierać mi tlen?". Wcale nie starała się skrywać odrazy. Wręcz przeciwnie - chciała, żeby było ją widać jak na dłoni. Intuicyjnie wyczułem, że oszacowała moją wartość i uznała, że nie mam jej nic do zaoferowania - wspomina.