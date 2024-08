Madonna kończy 66 lat. Do dziś SZOKUJE swoimi metamorfozami. Tak zmieniała się przez lata (ZDJĘCIA)

Bartek 19 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

Widzę, że komentujących wk**wia to, że Madonna od zawsze robi, co chce. I nikt mi nie wmówi mi, że chodzi tu o operacje plastyczne, fotoszopa, godne starzenie się marny głos, czy obrażanie kogoś tam. Jest to jedna z wybitnych postaci popkultury przełomu tysiącleci, czy się to komuś podoba, czy nie. Ludzie nie potrafią przeżyć tego, że ma jaja, że nigdy nie dała się złamać, że nigdy nie dała się podporządkować nikomu, że zawsze mówiła, co myśli. Że mówiła, czego chce i to dostawała. Tak, tak, to przypomina ludziom o marności ich jestestw i doskonale rozumiem, że to może wk***wiać :-)