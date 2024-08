Instagram vs. rzeczywistość. Madonna "przyłapana" we Włoszech bez makijażu (ZDJĘCIA)

Madonna w show-biznesie funkcjonuje już od czterech dekad. Choć zapewne ciężko w to uwierzyć, to już 16 sierpnia ikona popu będzie świętować swoje 66. urodziny. Z tej okazji piosenkarka wybrała się ostatnio na kilka dni do włoskiego Portofino. Urodzinowy wypad trwa w najlepsze. Lokalne media donoszą, że artystka zamierza zorganizować w wielkim amfiteatrze na terenie parku archeologicznego w Pompejach imprezę na 500 osób.

To właśnie w nieruchomości należącej do słynnych projektantów zatrzymała się artystka podczas swojego urodzinowego pobytu w Portofino. Ostatnio paparazzo udało się zrobić zdjęcia wyglądającej przez okno willi Madonnie. Uwagę zwraca to, jak naprawdę wygląda jej twarz. Piosenkarka nigdy specjalnie nie ukrywała swojego zamiłowania do rozmaitych zabiegów upiększających. Również zdjęcia, które publikuje w social mediach, praktycznie zawsze są starannie dopieszczone w programie graficznym.