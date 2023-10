Madonna SZOKUJE wyznaniem na koncercie i zdradza, CO ROBIŁA, by móc wziąć prysznic. "Umawiałam się z mężczyznami i..." (WIDEO)

Madonna zaskoczyła fanów niecodziennym wyznaniem

Madonna dla wielu jest ikoną muzyki pop. W 1982 roku zadebiutowała singlem "Everybody", a później jej kariera nabrała niewyobrażalnego rozpędu. Teraz skandalistka świętuje swoje 40-lecie obecności na rynku muzycznym. Trasa koncertowa 65-latki rozpoczęła się w Londynie 14 października 2023 roku, a zakończy w Meksyku 24 kwietnia 2024 roku.

Okazuje się, że gwiazda zadbała o to, by show dostarczyło słuchaczom wielu wrażeń. Madonna postanowiła wrócić wspomnieniami do czasów młodości i opowiedziała o pewnej historii z przeszłości. Zdradziła, że nie zawsze tak dobrze jej się powodziło, jak teraz, a kiedyś problemem było dla niej nawet wzięcie prysznica.