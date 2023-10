Madonna znów szokuje. Pochwaliła się bluzą z wizerunkiem papieża Franciszka. Internauci są oburzeni: "OBRAŻASZ NAS, KATOLIKÓW" (FOTO)

DAVID ICKE NA... 26 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Przecież wiadomo nie od dziś że cały ten światek muzyczny, aktorski, papieski, rządowy zamieszany jest w różnego rodzaju afery związane z ich przynależnością do pewnych struktur i elit o których niewielu ludzi wie oraz w które niewielu wierzy.. Celebryci i elity co jakiś czas prowokują właśnie takimi ubiorami, specyficzną symboliką nawiązującą do ich upodobań itd, nie chce mi się rozpisywać bo niewielu wierzy w to wszystko a w internecie jest mało materiałów potwierdzających ten cały podziemny syf. Polecam książkę David Icke - Największy sekret.