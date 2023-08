Madonna świętowała 65. urodziny. Przyjaciółka opublikowała jej zdjęcie BEZ FILTRÓW. Kolosalna różnica? (FOTO)

Przyjaciółka zamieściła zdjęcie z Madonną z okazji jej urodzin. Piosenkarka wygląda tam zupełnie inaczej

Wszystko wygląda na to, że Madonna znów jest w formie. Zamiast odpoczywać w domu i zbierać siły przed czekającym ją wyzwaniem, ikona muzyki wolała z przytupem uczcić swoje 65. urodziny, które świętowała 16 sierpnia. Z tej okazji piosenkarka wybrała się do Lizbony, gdzie czekała ją urodzinowa feta w gronie przyjaciół. Nie byłaby sobą, gdyby przed wyjściem z domu nie przypomniała internautom o swoim święcie. W tym celu zamieściła tiktoka, jak wdzięczy się do telefonu wystrojona w elegancki, czarno biały zestaw, z dumą prezentując przed obiektywem wygładzone do granic możliwości lico.