Madonna wraca wspomnieniami do pobytu w szpitalu i wyznaje: "Jakie mam szczęście, że ŻYJĘ" (FOTO)

Pod koniec czerwca w mediach pojawiła się niepokojąca wiadomość o złym stanie zdrowia Madonny . Gwiazda miała zostać znaleziona nieprzytomna w swoim mieszkaniu i zabrana na OIOM. Powodem hospitalizacji, jak informowały media, była ostra infekcja bakteryjna. Jak donosił "Daily Mail" jej stan był niezwykle poważny, bowiem piosenkarka doznała wstrząsu septycznego . Artystka wraca jednak do siebie, a jakiś czas temu opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym poinformowała fanów, jak się czuje.

Później Madonna wrzuciła jeszcze fotkę, na której tuli się do różowych róż, a także nagranie, na którym wywija bioderkami w swojej łazience. Tym razem postanowiła raz jeszcze wrócić pamięcią do czasu spędzonego w szpitalu. Już na samym początku zwróciła się do przyjaciół i rodziny, przyznając, że płynąca od nich miłość jest najlepszym lekarstwem.