Madonna POWRACA na Instagrama! Ikona popu opublikowała nowe zdjęcia (FOTO)

Choć niedawno Madonna wróciła już do domu, to jej stan zdrowia pozostawiał jeszcze wiele do życzenia. Od tamtego czasu w mediach zaczęły krążyć pogłoski, że piosenkarka była kilkukrotnie widziana na ulicach Nowego Jorku, jednak nie zabierała publicznie głosu. Zrobiła to dopiero w ubiegłym tygodniu, kiedy opublikowała obszerne oświadczenie.