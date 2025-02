Madonna na zdjęciach paparazzi

Madonna, choć w tym roku skończy 67 lat, zdaje się nie dostrzegać różnicy między swoim dawnym a obecnym wizerunkiem. Ikona popu wciąż nawiązuje do czasów, które już dla niej minęły. Przeglądając jej zdjęcia na portalach społecznościowych, można odnieść wrażenie, że bardziej przypomina młodszą wersję samej siebie. Znana z zamiłowania do Photoshopa, często publikuje bowiem mocno retuszowane zdjęcia, co budzi mieszane reakcje wśród fanów.