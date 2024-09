Instagram vs. rzeczywistość

tak serio, ona jest artystką, i pozwólcie jej artystką być. Jej profesja to trochę inne standardy niż szarego konsumenta chleba, a nie twórcy. Jej wizerunek to też swego rodzaju kreacja, i niech ma swobodę w kreowaniu siebie. Kreacja to też fikcja, nadinterpretacja, to nie szara-brutalna rzeczywistość. To właśnie w sztuce, rozrywce, kulturze - ludzie uciekają przed szarością i bylejakością życia. Tym bardziej że nikogo nie krzywdzi, a jej muzyka dała milionom ludzi radość i inspiracje. Jeśli ma energię, chęci, niech tworzy dalej muzykę, niech dalej tworzy siebie.