Madonna z MŁODSZYM o prawie cztery dekady ukochanym zwiedza zabytki we Włoszech. Fajna z nich para? (ZDJĘCIA)

🐿Suseł 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Przecież ten facet trzyma się jej pieniędzy , a nawet jak nic nie dostanie w razie czego to za jej forsę pojeździ po świecie , ubierze się w markowe ciuchy , pomieszka w dworkach wyposażonych w Ludwika XVI ze służbą gdzie będzie traktowany jak pan hrabia , zje dobry obiad i popije markowym winem , powozi się z kierowcą , jednym słowem pożyje sobie na koszt staruszki ... To wcale z pozycji tego gościa nie jest głupie . !!! Sam za swoją forsę mógł by zjeść co najwyżej kebaby , na ulicznym straganie ...