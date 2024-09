ODMIENIONA Madonna zawitała na Fashion Week w Nowym Jorku

Dziwne, że Pudel nie zapytał czy poznajemy jeszcze Marianem Schreiber. Gdyby pokazał emeryta płci męskiej z Mozambiku z irokezem i napisał Schreiber wszyscy by powiedzieli że to Schreiber jak żywy. Gdyby jednak tylko pokazał zdjęcie wszyscy by krzykneli że nie wiedzą kto to. To jest szaleństwo postmodernizmu wydającego pieczątki na nowe tożsamości. O i nas kłamią.