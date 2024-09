Madonna została ZAATAKOWANA w Nowym Jorku! Mężczyzna rzucił się na 66-latkę, gdy wracała z ukochanym z imprezy

Madonna, jako jedna z najważniejszych postaci popkultury, pozostaje na świeczniku od czterech dekad. Choć ostatni album wydała w 2019 roku, nadal jest aktywna zawodowo. Zaledwie kilka miesięcy temu ikoniczna artystka zakończyła dwunastą trasę koncertową "The Celebration Tour", podsumowującą jej czterdziestoletnią karierę. Mimo niewątpliwych sukcesów, to nie muzyczne dokonania królowej popu skupiają w ostatnim czasie uwagę mediów. Sporo piszę się za to na temat wyglądu piosenkarki oraz jej życia uczuciowego. Od kilku tygodni 66-latka widywana jest w towarzystwie nowego ukochanego, młodszego od niej o prawie cztery dekady, jamajskiego piłkarza Akeema Morrisa.