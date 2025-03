Odziana w różowe bikini Maja Bohosiewicz pluska się na Malediwach i rozmyśla: "Może rzucić to wszystko i zostać striptizerką"

Maja Bohosiewicz należy do grona celebrytek, które wyjątkowo aktywnie relacjonują swoje codzienne poczynania w sieci. 34-latka ochoczo dzieli się z fanami kulisami z licznych podróży i dość często uchyla rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego . Jej głębokie przemyślenia i pocztówki z wakacji śledzi na bieżąco ponad 560 tysięcy osób . Poza skrupulatnym wypełnianiem obowiązków influencerki Maja świetnie odnajduje się także w roli gospodyni polskiej odsłony programu "Love Never Lies" . Drugi sezon reality-show wzbudza sporo emocji, za sprawą licznych zwrotów akcji i miłosnych afer uczestników .

Biorąc pod uwagę, że dzisiaj za oknem kolejny dzień deszczu, a ilość spraw do ogarnięcia z listy nie maleje, pomimo że co rusz coś wykreślam - mam takie przemyślenie, że może rzucić to wszystko i zostać striptizerką, a potem sobie przypominam, że nie umiem tańczyć, więc wracam do kompa - napisała 34-letnia gwiazda.