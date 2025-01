Maja Bohosiewicz zdradza, jak dba o twarz. Na pierwszym miejscu wymieniła BOTOKS

Maja zrezygnowała z aktorstwa, by skupić się na swojej firmie oraz działalności w mediach społecznościowych. Prowadzi również show na Netfliksie "Love Never Lies", co dodatkowo wpływa na jej stabilizację finansową. Celebrytka wielokrotnie podkreślała, że choć teoretycznie mogłaby już nie pracować, napędza ją ambicja i pasja do nowych projektów.