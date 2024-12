Madonna prowokuje, publikując wygenerowane przez AI fotki, na których obłapia ją papież Franciszek. Internauci grzmią: "PRZESADZIŁA"

Swego czasu Madonna uchodziła za prawdziwą maszynę do tworzenia hitów. Ikona muzyki przez wiele lat była prawdziwą wizjonerką na popowej scenie, wyprzedzając trendy, łamiąc tabu i, co za tym idzie, notorycznie budząc kontrowersje. Dziś, mimo desperackich prób, artystka nie potrafi powtórzyć sukcesu sprzed lat, a jej kolejne albumy przechodzą bez echa. Jedynym, co pozostało nieco przebrzmiałej gwieździe, jest szokowanie przerobioną chirurgicznie aparycją.