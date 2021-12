Matteo Bocelli relacjonuje swoją wizytę w Polsce: występ w "The Voice", wizyta w śniadaniówce, fotki z jurorami (ZDJĘCIA)

W sobotę odbył się finałowy odcinek dwunastej edycji "The Voice of Poland". Talent show emitowany na antenie TVP wygrała Marta Burdynowicz i to ona stanie przed szansą zrobienia wielkiej kariery. Podczas finału nie zabrakło specjalnych gości. Do Polski specjalnie z tej okazji przyleciał Matteo Bocelli.

Syn legendarnego Andrei Bocellego wykonał utwór "Solo". To zwiastun debiutanckiego albumu Matteo Bocellego. Ten również chce zrobić karierę w branży muzycznej, ale stawia na zupełnie inny repertuar niż ojciec.

Matteo do Polski przyleciał na początku grudnia. Wystąpił m.in. na gali Viva Photo Awards, gdzie zaśpiewał pięć piosenek. W sobotę miał krótkie wystąpienie podczas finału "The Voice of Poland". Z kolei w niedzielę zagościł w studiu "Dzień dobry TVN".

Wizytę w show Bocelli junior udokumentował w mediach społecznościowych, gdzie zapozował z główną statuetką, która później trafiła w ręce Burdynowicz. Na InstaStories zamieścił też kilka zdjęć z wizyty w studiu. Pozował m.in. z Sylwią Grzeszczak i finalistami "The Voice of Poland".

O Matteo Bocellim głośno zrobił się w 2018 roku, gdy nagrał wraz z ojcem piosenkę "Fall On Me". To dało mu międzynarodową sławę. Zagościł też na stałe we włoskich mediach, gdzie plotkuje się, że jego partnerką jest miss Włoch, Carolina Stramare.