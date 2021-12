Widzowie "The Voice od Poland" OBURZENI odpadnięciem Wiktora Dyduły: "USTAWKA JAK NIC"

Za nami 12. edycja "The Voice of Poland". Trzeba przyznać, że dawno żadna odsłona muzycznego show nie budziła takich emocji, jak ta. Nie może być tu jednak mowy o sukcesie producentów. Właściwie po każdym odcinku w sieci aż roiło się od epitetów pod adresem jurorów, którzy dokonywali kolejnych kompletnie niezrozumiałych decyzji co do dalszego uczestnictwa swoich podopiecznych w programie.