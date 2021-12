"The Voice of Poland". Znamy ZWYCIĘZCĘ 12. edycji programu!

W pierwszej rundzie uczestnicy wystąpili wpierw ze swoimi mentorami, a następnie solo. Na pierwszy ogień poszedł Wiktor Dyduła, który razem z Tomsonem i Baronem zaprezentował utwór Best of You zespołu Foo Fighters. Chwilę później Dyduła odśpiewał ponadczasowy hit Seala Kiss From a Rose. Kolejnym duetem na scenie byli Sylwia Grzeszczak i jej podopieczny Rafał Kozik w przepięknej kompozycji You Raise Me Up Josha Grobana. Na swój solowy występ Rafał wybrał jeden z najnowszych przebojów Adele - Easy On Me. Bartosz Madej i Marek Piekarczyk zdecydowali się na bluesowy utwór Modlitwa zespołu Breakout. Już bez mentora u boku Bartek odśpiewał piosenkę To Love Somebody z repertuaru Bee Gees. Pierwszą rundę zamknęły Marta Burdynowicz i Justyna Steczkowska w piosence Angel Sarah McLachlan. Wisienką na torcie okazała się interpretacja I Will Always Love You niezastąpionej Whitney Houston w wykonaniu Marty.