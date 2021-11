W "The Voice of Poland" BEZ ZMIAN. Widzowie zszokowani decyzją Marka Piekarczyka: "To już są jakieś JAJA"

Twój nick 12 min. temu zgłoś do moderacji 6 10 Odpowiedz

Dla mnie Karolina jest przede wszystkim fałszywa - w tym sensie, że ta jej "oryginalność" to dla mnie wystudiowana poza, wizerunek stworzony na rzecz publiki (albo po prostu ogromna chęć bycia kimś, kim się nie jest). Są takie kobiety, które naturalnie mają w sobie taki niewinny urok i subtelność - w niej tego nie odnajduję, tylko aktorstwo i nieudolną próbę przekonania mnie, że taka jest. Zamiast tego czuję, że ta maska podszyta jest przebiegłą osóbką, która albo ma z Piekarczykiem jakiś układ (krewna, znajoma) albo po prostu sprytnie owinęła go sobie wokół palca. Kompletnie nie mam w sobie sympatii do tej dziewczyny i tylko wisienką na tym torcie jest fakt, że brak jej warsztatu technicznego - śpiewa bardzo prosto i fałszuje. To nie sztuka chwycić kogoś za serce, jak się śpiewa piękną, wzruszającą piosenkę o stosunkowo prostych wymaganiach wokalnych (z którymi i tak sobie nie poradziła). Osobisty gust to jedno, ale zadaniem trenera jest dążenie do tego, aby wygrać show. A o wygranej ostatecznie decydują widzowie. Jeżeli ludzie na Karolinę nie głosują, to z nią tego show nie wygra.