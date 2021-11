Widzowie "The Voice of Poland" masakrują Marka Piekarczyka: "Po dzisiejszym odcinku STRACIŁAM DO PANA SZACUNEK"

Gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Odrzucił drugą uczestniczkę z naprawdę dobrym ROCKOWYM głosem, rzadko się tam słyszy coś takiego u dziewczyny, jej wizerunek był spójny, mocny, babeczka petarda, atrakcyjna i odważna. A on wziął zabłąkaną na scenie jak owieczka Karolcię.. też nie mogłam uwierzyć co on wyprawia i było mi żal drugiej dziewczyny, bo była super. Dostała komunikat że lepsza była Robinson, co jest nieprawdą, pod każdym względem. I to jeszcze Pielarczyk stary rockman tak zdecydował, żal.pl.