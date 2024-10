Gwiazdy o Halloween: Edyta Górniak i Piotr Mróz prawią o "czczeniu szatana", a wierzący Skolim nie widzi problemu w świętowaniu

Ze zdumieniem patrzę na koleżanki, które się tak oszpecają. Nie wiem, co to za pomysły? Dla mnie to absurd. Szkoda czasu. Nie wiem, czy to jest jakaś zabawa? Dla mnie to nie jest śmieszne, nie jest to przedmiot do zastanawiania. Jeżeli chodzi o Wszystkich Świętych, to idę na groby bliskich albo groby dalekich, ale to moment, kiedy myślę o swoim życiu i śmierci, w tym kontekście to rozpatruję. Nie chodzi o to, czy to obca kultura, czy nie, ale szkoda mi czasu na tak czasochłonne zabawy - wyznała Anna Popek w rozmowie z Plejadą.