Julia Wieniawa zapytana o związek na odległość z Nikodemem Rozbickim. WYMOWNA reakcja. Wspomniała też o "Rodzince.pl" (WIDEO)

Julia Wieniawa , jak wiele innych gwiazd, "bojkotowała" TVP. Po zmianach u nadawcy publicznego "stare" twarze coraz częściej pojawiają się na ekranie, a także powraca temat wznowienia kultowych produkcji. Jakiś czas temu do mediów dotarła informacja, że po latach mają powstać nowe odcinki "Rodzinki.pl". Reporterka Pudelka zapytała Julię Wieniawę o jej powrót do TVP. Gwiazda przyznała, że otrzymała już "prawdziwy telefon" od produkcji , jednak nie zna jeszcze szczegółów, jak miałby wyglądać serial po latach.

"Rodzink.pl" wraca. Dostałam prawdziwy telefon z potwierdzeniem, że nie są to bujdy, ale prawdziwe plany. Nie wiem jeszcze dokładnie, w jakiej ja tam będę formie, czy to będzie epizodyczna rola czy drugoplanowa, czy może zrobią z nas młodych główne role. Podobno to ma być scenariusz z jakimś twistem, żeby to nie jechało na tej samej formie, co wtedy, bo teraz jest to niemożliwe, ponieważ wszyscy dorośliśmy - powiedziała w rozmowie z Simoną Stolicką.