Julia Wieniawa w GIGANTYCZNEJ sukience "gra nogą" na premierze thrillera (ZDJĘCIA)

Elo 28 min. temu

Zrobiła wolumetrie szczeki 🙈 taka młoda dziewczyna, i już się ostrzykuje. Mieszkam w Szkocji, tu mnóstwo kobiet to robi, i po każdym kolejnym zabiegu wygląda to coraz bardziej karykaturalnie, bo wizualnie wygląda to z czasem jakby głowa była nieproporcjonalnie większa w porównaniu z resztą ciała.