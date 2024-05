Donald Trump z dumą podziwia kończącego szkołę syna. Towarzyszyła mu SKROMNIE ubrana Melania (ZDJĘCIA)

arbiter elega... 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Jak spojrzeć na całość publiki - to trumpowa ubrala się chyba zbyt ciężko do pogody: długi rękaw i ciemny kolor. Chyba w solidarności z ochroniarzami, co siedzą z tyłu... A w zestawieniu ze slomkowym kapelutkiem wygląda to iksde! Coś pastelowego powinna założyć!