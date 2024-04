Melania Trump kroczy przez luksusową willę Donalda u boku DOROSŁEGO syna, zadając szyku w białej sukience. Ikona? (WIDEO)

Podczas swoich licznych wystąpień publicznych Donald Trump wielokrotnie podkreślał dumę z bycia protestantem. W ostatnich dniach 77-latek udał się z najbliższymi do swojej posiadłości Mar-a-Lago znajdującej się na Florydzie . To właśnie tam kilka dni temu wyprawił huczne przyjęcie z okazji okrągłych urodzin pani adwokat reprezentującej jego interesy. Widok jednej z najpopularniejszych amerykańskich familii skłonił internautów do wielu opinii, w zdecydowanej większości pochlebnych.

Trumpowie otrzymali serię komplementów ze strony komentujących

53-latka została pochwalona za swoją - jakby inaczej - elegancką kreację. Kobieta postawiła na gustowną prostotę, olśniewając w białej sukience midi. W komentarzach na portalu X podkreślono jej "cudowny" wygląd, nazywając ją "najlepszą FLOTUS w historii". Określenie nawiązuje do pierwszych liter pełnego tytułu "First Lady of the United States".