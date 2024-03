Te gwiazdy postanowiły spędzić Wielkanoc POZA POLSKĄ. Magda Gessler, Natalia Kukulska, Borys Szyc... (ZDJĘCIA)

Święta zarówno wielkanocne, jak i bożonarodzeniowe, większości z nas kojarzą się nie tylko z rodzinnym spotkaniem, ale też z godzinami spędzonymi w kuchni oraz generalnymi porządkami. Niemniej jednak istnieje pewien łatwy sposób, aby tego nie doświadczyć. Jaki? Wystarczy wyjechać. Coraz więcej osób postanawia wsiąść do samolotu i obchodzić m.in. Wielkanoc poza granicami Polski .

Takie zachowanie jest również bardzo popularne wśród gwiazd, którym zazwyczaj status majątkowy nie wyznacza żadnych granic. Specjalnie dla Was postanowiliśmy sprawdzić, kto z rodzimych celebrytów spędza święta za granicą. Okazuje się, że Magda i Lara Gessler wypoczywają z bliskimi w Albanii, a Joanna Moro razem z ukochanym i córką wybrali się do Irlandii. Z kolei Natalia Kukulska razem z rodziną poleciała do Hiszpanii.