Gwiazdy prezentują WIELKANOCNE KOSZYCZKI i szykują się do świąt: Monika Olejnik z nietypową święconką, Maja Rutkowski... (ZDJĘCIA)

W sobotę gwiazdy, które obchodzą święta wielkanocne pospieszyli do kościołów ze święconkami. Trzeba przyznać, że koszyczki niektórych celebrytów są naprawdę nietuzinkowe. Monika Olejnik pozowała we Włoszech z misą owoców, Maja Rutkowski do środka wsadziła zająca rzeczywistych rozmiarów, a Andrzej Piaseczny udekorował święconkę "na bogato".