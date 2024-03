Tak Klaudia Halejcio udekorowała swoją willę na Wielkanoc: czarne zające, kropkowane jaja i żywy mech (FOTO)

Xxxxx 25 min. temu zgłoś do moderacji 17 1 Odpowiedz

Ja na świata mam totalnie wywalone... Zero dekoracji... Tylko bukiet tulipanów na stole i w szafce Kinder jajko i czekoladowy zając dla dzieci. W święta śpie do południa i bawię się z dziećmi. Nie myje okien , sprzątam tak jak zawsze nie jakoś z przesadą. Gotuję na bieżąco to na co mamy ochotę. I tyle z naszych świat :) bez spiny. A i jak dzieci będą chciały to pójdziemy do zoo czy pojedziemy na plac zabaw:) wesołych świąt dla wszystkich! Pamiętajcie spędzajcie świata tak jak wam pasuje a nie tak jak wypada !;)