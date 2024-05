Wydekoltowana Caroline Derpienski lansuje się w Cannes na premierze filmu z Seleną Gomez. Światowa? (ZDJĘCIA)

Jak co roku na Festiwalu Filmowym w Cannes pojawia się nieoficjalna reprezentacja Polski. Nie zawsze są to aktorzy, których filmy mają akurat premierę. W tym roku na wydarzeniu brylowała między innymi Julia Wieniawa (inaugurująca nową współpracę ambasadorską z marką kosmetyczną). Do Cannes zawitała też Caroline Derpienski.