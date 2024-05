Natalia Janoszek SZUMNIE zapowiadała swoją obecność w Cannes. Sfotografowano ją na czerwonym dywanie (ZDJĘCIA)

Tegoroczna edycja międzynarodowego festiwalu filmowego w Cannes trwa w najlepsze. Jak co roku o tej porze we Francji pojawiło się liczne grono celebrytów z całego świata. Wydarzenie to jest nie tylko okazją do prezentacji nowych filmów, ale także do pokazania się na czerwonym dywanie. Zdjęcia gwiazd w eleganckich kreacjach są szeroko relacjonowane w mediach na całym świecie.

Oczywiście tak świetnej okazji do zaistnienia w świecie show-biznesu nie mogła przepuścić Natalia Janoszek, która kilka dni temu zawitała do Cannes. Zdaje się jednak, że w tym roku obyło się od przylotu helikopterem, jak to w przeszłości zwykła się chwalić.

Jak na prężnie działającą w sieci celebrytkę przystało, Natalia relacjonuje swój cały pobyt na Instagramie. Na jej profilu mogliśmy zobaczyć m.in. bannery reklamujące 77. Festiwal Filmowy w Cannes. To jednak nie wszystko. Jakiś czas temu Janoszek pokazała też na InstaStory tajemnicze zaproszenie. Jak podawał Pudelek, był to wstęp do Marché du Film. Polka miała zostać zaproszona przez organizację IMPPA, która jest ściśle związana z rynkiem indyjskim.