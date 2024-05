PUDELEK WSPOMINA: 6 lat temu Natalia Janoszek wylądowała helikopterem w Cannes! Było "światowo"? (WIDEO)

Natalia Janoszek jest obecna w polskim show-biznesie od ponad 10 lat. Pierwsze wzmianki o jej "skromnej osobie" pojawiły się w mediach już w 2013 roku. Przedstawiano ją wówczas jako laureatkę tytułu " Miss Talent" w konkursie Miss Bikini of the Universe odbywającym się w ramach... chińskiego Tygodnia Mody w prowincji Fujian.

W kolejnych latach Janoszek udowodniła, że w pełni zasłużyła na ten tytuł i wykazała się wieloma talentami, zwłaszcza w dziedzinie autopromocji. Ambitna bielszczanka przekonała wszystkich, że jest gwiazdą Bollywood, a potem do listy swoich "sukcesów" dopisała jeszcze "role w hollywoodzkich produkcjach".

Jak na gwiazdę Bollywood i Hollywood przystało, Natalia stara się bywać na ważnych dla świata filmowego wydarzeniach, np. na Festiwalu w Cannes . Po raz pierwszy zjawiła się tam w 2016 roku. Wówczas jeszcze z pewną dozą nieśmiałości dreptała po czerwonym dywanie z nadzieją, że nie pozostanie niezauważona. Szybko jednak zrozumiała, że samo przyjście na czerwony dywan i cyknięcie sobie fotki to za mało. W kolejnych latach wykazała się więc znacznie większą kreatywnością i postanowiła wedrzeć się do Cannes w spektakularnym stylu.

Natalia Janoszek i jej lot helikopterem

Po latach wyszło na jaw, że Janoszek rzekomo przyjechała do Francji wynajętym samochodem, po czym... wykupiła lot widokowy nad Cannes - czyli po prostu przeleciała helikopterem nad miastem i wysiadła jako "gwiazda". Co jak co, ale kreatywności i determinacji nie sposób jej odmówić.