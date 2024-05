Bella Hadid W BIKINI spędza beztrosko czas nad basenem pięciogwiazdkowego hotelu we Francji (ZDJĘCIA)

Bella Hadid od kilku lat należy do grona najbardziej wziętych modelek. W odróżnieniu od większości koleżanek z branży nie musiała przekonywać do siebie projektantów, przez lata chodząc po castingach. Młodsza siostra Gigi Hadid jako córka znanego biznesmena oraz modelki i celebrytki niemal od początku kariery mogła liczyć na angaż do pokazów prestiżowych domów mody i okładki największych magazynów mody.