Bella Hadid paraduje po wybiegu w Paryżu w SUKIENCE W SPRAYU! Tak wygląda przyszłość mody? (ZDJĘCIA)

Ja 🦎🦎🦎🦎 10 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Mam nadzieję że jednak nie będzie to przyszłością mody bo to sukienka jednorazowa. Nie da się jej zdjąć bez zniszczenia ani założyć ponownie. Zamiast skupić się na rzemiośle, studiowaniu ruchów ludzkiego ciała, rodzajów tkanin, sposobów ich cięcia i szycia, tak by ubranie podczas noszenia współpracowało a nie uwierało to niestety moda zwraca się w kierunku takich tanich tricków, szokujących pokazów, mieleniu trendów, umieszczaniu drugiego logo na tandetnych rzeczach tak by najwięcej sprzedać bez patrzenia na długofalowe konsekwencje. To jest smutne.