Mediolański pokaz Versace: różowa Paris Hilton, szykowna Kate Moss, wydekoltowana Emily Ratajkowski... (ZDJĘCIA)

16 min. temu

Przez długi czas z sióstr Hadid to Gigi była uważana za ładniejszą i bardziej pasującą na modelkę ale chociaż to brutalne to bardzo zmieniła się na niekorzyść po ciąży. Ma dziwną, opuchniętą twarz, wygląda na wychudzoną a ona właśnie miała krągłości.