Pokaz kolekcji Versace i Fendi: Anja Rubik, Naomi Campbell, Gigi Hadid, Kate Moss z córką (ZDJĘCIA)

Odbywający się co pół roku miesiąc mody już w pełni. Po nowojorskim fashion weeku, na którym nie zabrakło licznej reprezentacji amerykańskiego przemysłu rozrywkowego, największe gwiazdy modelingu ruszyły tłumnie do Europy, gdzie odbył się Milano Fashion Week.

W niedzielę w siedzibie Versace znajdującej się przy Via Gesù odbyła się długo oczekiwana prezentacja kolekcji "Versace by Fendi – Fendi by Versace" będącej kolaboracją dwóch najpotężniejszych włoskich domów mody.