Gwiazdy na nowojorskim pokazie Moschino: przemoczone pantalony Megan Fox, Gigi Hadid z butlą dla niemowląt, odmieniona Tommy Dorfman (ZDJĘCIA)

Nie podoba mi się jak opisujecie irine. Ona jest kobieta/człowiekem a nie inkubatorem jakiegoś aktorzyny który rzekomo ja zdradzał a Mimo to to ona jest przedstawiana tutaj jako puszczalska-Bo to kobieta. Mam małą córkę i mam nadzieję że gdy będzie dorosła znikną podwójne standardy i przyzwolenie społeczeństwa na traktowanie kobiet gorzej niż mężczyzn.