Bella Hadid W KOŃCU przyznała się do MAJSTROWANIA przy twarzy: "Żałuję, że nie zachowałam nosa moich PRZODKÓW"

Kinga 6 min. temu

Ja kompletnie nie rozumiem i fenomenu oczywiście dziewczyny są wysokie szczupłe i myślę że w tym leży fenomen.. oczywiście że są śliczne bo wyglądają na zdjęciach przepięknie Ale na żywo wyglądają maksymalnie przeciętnie... Naprawdę ja widzę piękne dziewczyny tutaj gdzie mieszkam, oczywiście to nie są sławne osoby i nie mówią że każda osoba którą widzę jest piękna ale naprawdę wystarczy popatrzeć na ulicach... Oczywiście ja nie mówię że co piąta dziewczyna jest przepiękna haha ale uwierzcie mi że jak jadę do większego miasta to idzie znaleźć dziewczynę która po prostu wygląda dużo dużo lepiej niż one... Ale rozumiem że miały bardzo dobry start w modelingu bo jednak mają znanych rodziców. Poza tym na bank ona miała robione usta robione oczy robione policzki po prostu to widać to nie jest tak że ona nagle stała się kompletnie inną osobą..