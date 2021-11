Zapłakana Bella Hadid otwiera się w temacie zdrowia psychicznego: "TAK WYGLĄDA KAŻDY MÓJ DZIEŃ, każda noc"

Wszyscy ludzie są różni, każdy ma do zaoferowania coś wyjątkowego i jedynego w swoim rodzaju. Ludzie zapominają, że każdy czuje się podobnie: zagubiony, niepewny, co robi w tym miejscu. Ten niepokój, wszyscy go czują i wszyscy próbują w jakiś sposób ukryć. Tak właściwie wygląda mój każdy dzień, każda noc od paru lat - napisała, odnosząc się do zdjęć, na których widzimy ją całą we łzach.