Światowy dzień walki z depresją. Gwiazdy otwarcie mówią o problemie (ZDJĘCIA)

Obecnie wielu ludzi lansuje się na depresję. Denerwuje mnie to, bo w ten sposób bagatelizuje się ten stan i bagatelizuje tych, którzy naprawdę są chorzy. Dopóki nie masz diagnozy od psychiatry w dokumentach- nie masz depresji. I nie używaj tego słowa w stosunku co do siebie. Depresję ma ktoś, kto nie ma siły wstać rano i zawala szkołę i pracę. Depresję ma ten, kto ma silne myśli i plany samobójcze. Depresję ma ten kto chudnie, bo nie ma siły jeść i kto ma impotencję z jej powodu. Depresję ma ten, kogo boli tak, że ucieka w alkohol i inne używki. Ten kto wypada ze społeczeństwa i płacze z bezsilności. Ten kto stoi przed szafą i nie jest w stanie podjąć decyzji w co się ubrać. To jest prawdziwa depresja. A nie chłopiec z który uważa, że jest ciężko chory bo dziewczyna go rzuciła, albo nie chce mu się wstawać do pracy przez półtora tygodnia bo jest zimno na dworze. Nie wiosenna albo jesienna handra. Większość z ludzi, którzy twierdzą, że ją mają to zwykli atencjusze. Przestańcie trywializować ten problem.