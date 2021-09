Kayah otwiera się na temat depresji: "PŁACZĘ CODZIENNIE"

ABC 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Moja depresja poporodowa po pierwszym dziecku trwała ok 4 miesięcy. Nie umiała sobie sama ze sobą poradzić i ze swoją wewnętrzna bezsilnością. Wtedy nie wiedziałam co się ze mną działo i dlaczego. Jak tylko była możliwość to leżałam i spałam, z domu wychodziłam jak musiałam . Dopiero po urodzeniu drugiego dziecka zdałam sobie sprawę co to było. Zupełny kontrast - moglam góry przenosić.