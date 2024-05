Jeansowa Julia Wieniawa prezentuje przed studiem "Dzień dobry TVN" umięśniony brzuch. Diwa? (ZDJĘCIA)

Konkol 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Ok, z twarzy jest naprawdę ładna i nie jest ,,przeciętna" jak wiele osób tu pisze. Ma piękne włosy, cerę i oczy. Wygląda świetnie bez makijażu. Ale to by było na tyle. Ma nijaką figurę, mimo tego, że szczupłą, nie jest elokwentna. W dodatku bardzo wulgarna, z papierochem w ustach często. Czuć od niej taką męską energię, brak tu subtelności, kobiecości.