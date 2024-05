Jennifer Lopez i Ben Affleck "przyłapani" podczas rodzinnego wypadu do kina! Plotki o kryzysie ucichną? (ZDJĘCIA)

Już na początku maja z krzykliwych nagłówków można było dowiedzieć się o rzekomym kryzysie w małżeństwie Lopez i Afflecka. Zagraniczne tabloidy regularnie dostarczały odbiorcom coraz to nowszych rewelacji na temat kłopotów w raju i cytowały wypowiedzi tajemniczych informatorów, przekonanych o zbliżającym się rozwodzie . Tylko w ostatnim tygodniu "ustalono", że Jennifer, wylewając swoje frustracje, uprzykrza życie ukochanemu i wciąż go kontroluje, a Ben już kilka tygodni temu wyprowadził się z wspólnej willi. Donoszono też, że gwiazdorska para uczęszcza na małżeńską terapię.

Choć w spekulacjach tabloidów może być ukryte ziarenko prawdy, Jennifer Lopez i Ben Affleck starają się udowodnić, że wciąż pałają do siebie miłością. Kilka dni temu paparazzi uwiecznili ich pierwsze od ponad miesiąca wspólne wyjście. Teraz do sieci trafiły zdjęcia małżeństwa. Aktorska para wybrała się w niedzielę z dziećmi do kina w Los Angeles. Na miejscu zameldowała się również była żona Bena, Jennifer Garner. Choć z relacji obserwatorów wynika, że J. Lo i Ben przybyli na rodzinne spotkanie osobno, po zakończeniu seansu małżonkowie wsiedli razem do auta i rozdawali czającym się nieopodal fotografom serdeczne uśmiechy.