Jennifer Lopez "polajkowała" wymowny wpis o związkach. Koniec jej małżeństwa z Benem Affleckiem?

To juz nic polajkowac nie mozna ? Ja lajkuje posty o zmeczeniu psychicznym bo to sa prawdziwe slowa "myśli " i to znaczy ze czuje sie psychicznie zajechana ? No wlasnie nie. Ludzie doszukuja sie afer w czyims zyciu bo wlasnego nie potrafia pozbierać w kupe. To tak jak mam znajomą co uwaza ze jak facet sie do niej usmiechnie to juz chce byc jej mezem.. absurd