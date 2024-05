Jennifer Lopez i Ben Affleck przechodzą poważny KRYZYS? "Będą musieli sprzedać wymarzony dom"

To koniec małżeństwa Jennifer Lopez i Bena Afflecka?

Ben Affleck jest obecnie pochłonięty pracą nad drugą częścią filmu "Księgowy" i, według relacji magazynu "Life & Style", może wreszcie złapać oddech z dala od kontrolującej małżonki . Z kolei wykonawczyni hitu "Let's Get Loud" ma być z dnia na dzień coraz bardziej spragniona uwagi męża - szczególnie, że jej ostatnie zawodowe projekty okazały się medialną klęską. Tymczasem, portal In Touch donosi, że małżeństwo Lopez i Afflecka wisi na włosku.

Zmierzają do rozwodu i chociaż raz [Ben - przyp.red.] nie jest winien - przekazał portal In Touch.

Ben Affleck nie mieszka już z Jennifer Lopez?

Co ciekawe, informator serwisu wskazuje, że aktor rzekomo już wyprowadził się od żony . Przypomnijmy, że gwiazdorska para jakiś czas temu kupiła wymarzoną rezydencję.

Ben skupia się teraz na swojej pracy i dzieciach (...). Już się wyprowadził i prawdopodobnie będą musieli sprzedać wymarzony dom, którego szukali przez dwa lata. Nigdy nie przestaną się kochać, ale ona nie może go kontrolować, a on nie może jej zmienić. To nie mogło trwać wiecznie - skwitował gorzko informator serwisu.