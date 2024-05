Małżeństwo Jennifer Lopez i Bena Afflecka przechodzi KRYZYS? "On staje się coraz bardziej defensywny i ponury"

Odkąd tylko gwiazdorska para stanęła na ślubnym kobiercu, pogłoski o "kłopotach w raju" powracają do tabloidów niczym bumerang. Mówi się, że Jennifer i Ben należą do osób temperamentnych, co ponoć stanowi podłoże do regularnych sprzeczek i ożywionych dyskusji. O ile tego typu nieporozumienia są dosyć naturalne w sytuacjach prywatnych, tak niekiedy zdarza im się dać upust swym negatywnym emocjom w trakcie branżowych wyjść.